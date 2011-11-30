版本:
中国
宏观经济 | 2011年 11月 30日 星期三 16:59 BJT

〔标题新闻〕法国10月消费者支出较前月持稳,分析师原预估增长0.2%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7MU1BF]

更多 宏观经济

热门文章

编辑推荐

文章推荐