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债券 | 2011年 11月 30日 星期三 17:16 BJT

〔标题新闻〕意大利10月经季节调整的失业率升至8.5%,创2010年5月以来最高--ISTAT

注:ISTAT为意大利国家统计局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7I101Y]

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