亚洲流行音乐希望跻身全球潮流前线

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月29日电---众多年轻的韩国明星登上了伦敦、纽约等地的舞台，旨在让亚洲流行音乐在全球潮流前线占有一席之地。
韩国流行歌手称之为"K-pop"的音乐已在日本大行其道。日本是世界第二大音乐市场。
但是想进一步打入英国、德国、法国，特别是美国等关键国家的市场，却令韩国歌手感到压力。他们或许在国内是家喻户晓的人物，但在亚洲之外却依然寂寂无名。
韩国艺人也不是唯一想成为下一个“小甜甜”布兰妮、Lady Gaga或贾斯汀·比伯(Justin Bieber)的人。
日本艺人也希望到海外寻求新观众。身在世界上仅次于美国的音乐市场，这也意味着日本艺人走出国门的动力相对较小。
亚洲音乐新闻(Asia Music News)的执行主编Steve McClure表示：“这让很多努力尝试并渗入海外市场的日本乐队都很痛苦。”
外国音乐约占日本唱片销量的四分之一，但销量前十位的唱片均出自本土艺人。宇多田光(Hikaru Utada)1999年专辑《初恋》(First Love)成为日本史上销量最高的专辑，而玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)则是国际知名度最高的艺人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。