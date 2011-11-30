亚洲流行音乐希望跻身全球潮流前线

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月29日电---众多年轻的韩国明星登上了伦敦、纽约等地的舞台，旨在让亚洲流行音乐在全球潮流前线占有一席之地。

韩国流行歌手称之为"K-pop"的音乐已在日本大行其道。日本是世界第二大音乐市场。

但是想进一步打入英国、德国、法国，特别是美国等关键国家的市场，却令韩国歌手感到压力。他们或许在国内是家喻户晓的人物，但在亚洲之外却依然寂寂无名。

韩国艺人也不是唯一想成为下一个“小甜甜”布兰妮、Lady Gaga或贾斯汀·比伯(Justin Bieber)的人。

日本艺人也希望到海外寻求新观众。身在世界上仅次于美国的音乐市场，这也意味着日本艺人走出国门的动力相对较小。

亚洲音乐新闻(Asia Music News)的执行主编Steve McClure表示：“这让很多努力尝试并渗入海外市场的日本乐队都很痛苦。”

外国音乐约占日本唱片销量的四分之一，但销量前十位的唱片均出自本土艺人。宇多田光(Hikaru Utada)1999年专辑《初恋》(First Love)成为日本史上销量最高的专辑，而玛丽亚·凯莉(Mariah Carey)则是国际知名度最高的艺人。（完）