〔英国政经〕公职人员30多年来首次大罢工,抗议政府养老金改革计划

路透伦敦11月30日电---英国公职人员发起30多年来首次大罢工,包括教师、医护和边防人员在内约200万人周三走上街头抗议示威,令面临经济衰退风险的英国政府更添压力.

此次抗议是针对一些政府改革措施,工会称这些改革将迫使公共行业雇员退休时间延後,并支付更多养老金.

导火索是政府周二宣布新的公务人员薪资削减措施以及额外裁员计划.政府同时调降了经济成长预估,并称严格的财政撙节计划将延续到2017年.

财政大臣奥斯本谴责此次罢工将使英格兰和威尔士地区多数学校关门,医院手术推迟,以及港口和机场运营长时间延误.

他对英国广播公司(BBC)电视台称:"这次罢工不会有结果,也不会改变任何事情,而只会让我们的经济更加疲弱,或许还会损及就业."

英国政府称,由於人们寿命延长,公共服务部门的养老金又已超出支付能力,所以改革势在必行.(完)