伊朗示威者冲击英使馆,中国表谴责

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京11月30日电---中国外交部发言人洪磊周三谴责伊朗示威者冲击德黑兰的英国驻伊朗大使馆的行为。

“中国一贯主张外交人员和机构的安全及尊严应得到保障和维护。”洪磊在例行记者会上表示。

“这种对外交机构采取的行动不符合国际法和国际关系基本准则，希望得到妥善处理。”

伊朗示威者周二冲击英国在德黑兰的两处外交建筑，打坏窗户，焚烧一辆轿车及英国国旗，以抗议英国政府对该国实施的新制裁措施。

中国与伊朗联系紧密，但过去亦曾支持联合国安理会谴责伊朗在核问题上的立场，并同意对其进行有限制裁。

中国反对西方国家的制裁提议，因这些提议可能导致中国与伊朗的能源和经济联系严重受制。

中国指责美国和欧盟对伊朗采取的单方面制裁，称这些国家不应采取超出联合国决议的措施。（完）