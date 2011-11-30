〔中国汇市〕人民币兑美元收跌,大额购汇客盘重压下一度触及跌停价(更新版)

(新增更多报价和市场人士评论)

* 人民币中间价涨逾百点,为近一个月来首见

* 汇价是否会就此回归升值之路尚待观察

* 人民币早盘随中间价上涨,下午受大额购汇客盘重压收跌

* 尾盘一度触及跌停价6.3799

路透上海/北京11月30日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价周三略收跌.虽然上午盘其还在升逾百点的中间价引领下续涨,但下午在大额购汇客盘的重压下,转而下跌,尾盘并一度触及跌停价6.3799.

"今天(美元兑人民币)中间价下了100个点,月底的购汇需求还能把人民币拉低,说明购汇盘真的挺大的,"上海一外资银行交易员称.

华南地区一银行交易员也指出,在人民币中间价大幅上抬的情况下,人民币兑美元即期汇价仍触及千分之五(与中间价比较)的交易区间下限,着实令机构感到意外;购汇客盘确实重量级,但主要需求不应该来自先前较活跃的石油公司.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

-------------------------------------------------------------------

6.3789 6.3622 6.3799 6.3482 6.3587 6.3778

**中间价大涨意图待观察**

交易员认为,昨日海外欧元的上行,并不足以支撑今日中间价升势.而中国央行意外抬升中间价,是否有推动人民币回归升值之路意图,还有待观察.

上海一银行交易员表示,昨日欧元涨势并不支撑人民币中间价逾百点的升幅,"是不是老大(中国央行)觉得要给点升值的意味,还是在促进双向波动,得继续观察了."

不过也有观点认为,央行此举或仅为抑制仍未消除的看空人民币预期.

"可能到了月底,央行不想人民币有贬值预期存在.(今日)提高人民币中间价,给市场一个信号,"上海另一银行交易员指出.

上述上海外资交易员则预计,综合国内外情况判断,圣诞节前,美元或有比较强的支撑,人民币兑美元即期汇价较中间价略走弱,或是近期主流.

东京汇市周三欧元持稳.对於欧元区新信贷工具细节以及扩大国际货币基金组织(IMF)融资规模以便向意大利等受困成员放款的提议,市场持保留看法.[FRX/CN]

以下为北京时间17:23,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3930/30 6.3870

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3870/50 6.3905

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水80点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3709元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 李宏薇/曹巍浩; 审校 林高丽/张喜良

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