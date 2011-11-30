〔新闻稿〕中国发改委关於煤炭和电力价格调控措施通知及答记者问

(以下为11月30日国家发改委调控煤炭和电力价格的通知及答记者问)

**国家采取综合措施调控煤炭和电力价格**

为促进经济结构调整和节能减排，保障电力供应，近日，国家发展改革委发出通知，在全国范围内对发电用煤（以下简称“电煤”）实施临时价格干预措施，同时适当调整电力价格，试行阶梯电价制度。

一是对电煤实行临时价格干预。适当控制合同电煤价格涨幅，规定2012年度合同电煤价格涨幅不得超过上年合同价格的5%。自2012年1月1日起，对市场交易电煤规定最高限价，秦皇岛等环渤海地区主要港口5500大卡电煤平仓价最高不得超过每吨800元；通过铁路、公路运输的电煤市场交易价格，不得超过煤炭生产经营企业2011年4月底的实际结算价格。电煤价格在全国范围内基本稳定後，国家发展改革委将及时公告解除临时价格干预措施。

二是全面清理整顿涉煤基金和收费。除依法设立的基金外，省级以下地方人民政府自行设立的涉煤基金和收费项目，必须在2011年底前取消；省级政府已依法设立的，最高徵收标准每吨不得超过23元，低於每吨23元的维持现有水平不变，没有设立的不得设立；各地不得区分省内外用煤按不同标准徵收基金和收费。

三是适当提高电价。自2011年12月1日起，将全国燃煤电厂上网电价平均每千瓦时提高约2.6分钱，将随销售电价徵收的可再生能源电价附加标准由现行每千瓦时0.4分钱提高至0.8分钱；对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂试行脱硝电价政策，每千瓦时加价0.8分钱，以弥补脱硝成本增支。上述措施共影响全国销售电价每千瓦时平均提高约3分钱。居民生活用电试行阶梯电价制度，80%的居民户电价不作调整。

四是试行居民阶梯电价制度。将现行单一形式的居民电价，改为按照用户消费电量不同实行不同电价标准，电价随用电量增加呈阶梯式逐级递增。拟实施的阶梯电价分为三档，即各省（区、市）将本地居民户均月用电量按从低到高排序，覆盖前80%用户的电量为第一档；超出第一档并覆盖前95%用户的电量为第二档；超过第二档的电量为第三档。其中，第一档电价近期保持基本稳定，不作调整，第二档电价适当提高，第三档电价较大幅度提高。在实行阶梯电价的同时，对城乡低保对象和农村五保供养对象，由各地根据经济社会发展情况，设置每户每月10千瓦时或15千瓦时的免费用电量。各地实行居民用电阶梯电价的具体方案，由各省级价格主管部门履行价格听证程序後实施。

为保障煤炭、电力价格调控措施的政策效果，国家有关部门将在保障安全生产的前提下，加快释放煤炭产能，增加煤炭尤其是电煤供应；加强铁路运力调配，优先保障电煤运输，尤其是长期合同电煤的运输；加快煤炭产地向消费地的铁路建设，着力消除铁路运力瓶颈制约。

国家发展改革委要求，电力企业要严格执行国家电价政策，加强管理，挖潜降耗，确保电力供应安全稳定；煤炭企业要加强自律，严格执行电煤临时价格干预措施；各地不得擅自对高耗能企业实行优惠电价措施。国家发展改革委将於近期及明年分别组织开展全国性的电煤重点合同执行情况检查和清理涉煤基金及收费情况专项检查，对不执行国家煤炭、电力价格调控政策的行为进行严肃处罚，典型案例将公开曝光。

据悉，国家采取上述综合调控措施的主要背景是逐步理顺煤电关系，保障迎峰度冬期间电力供应，促进节能减排。今年1-9月全社会用电量增长11.95%，部分地区增速在15%以上，节能减排形势较为严峻，且保障电力供应的压力较大。同时，煤炭价格持续多年上涨，火电企业发电成本大幅增长。在整体调控方案研究、酝酿过程中，国家发展改革委通过座谈会等多种形式广泛徵求了地方人民政府、主要煤炭生产经营企业的意见，有关方面均表示愿意积极承担社会责任，稳定煤炭价格。居民用电阶梯电价的方案，2010年10月份已经通过互联网公开徵求了全社会的意见，并根据意见反馈情况，提高了电量分档标准和第三档电量的提价幅度，对80%的居民户电价不作调整，对城乡低保、农村五保等低收入群体设置了免费用电量。

国家发展改革委表示，此次煤炭电力价格调控措施的出台，一方面将有利於促进煤炭、电力行业的协调发展；另一方面将有利於抑制能源不合理消费尤其是高耗能行业过快增长，促进经济结构调整和节能减排。

**发改委方面负责人就煤炭和电力价格调控措施答记者问**

一、为什麽要对电煤价格实行调控？

答：稳定价格总水平是今年宏观调控的首要任务。今年以来，国家采取了一系列措施，控制货币、发展生产、保障供应、搞活流通、加强监管、安定民生，取得了积极成效。目前，价格总水平同比涨幅已连续三个月回落，但煤炭价格仍然保持了上涨偏快的势头。据国家发展改革委监测，反映市场煤炭价格走势的环渤海动力煤价格11月23日为每吨850元，比年初上涨74元，涨幅为9.5%。

煤炭是重要的基础能源，也是火电行业的主要原材料。电煤价格较快上涨，使火力发电企业成本快速上升，经营困难加剧，购煤发电能力受到较大制约，加之南方部分省份水电出力下降，电力供应紧张。为缓解煤电价格矛盾，促进煤炭和电力行业协调健康发展，保障迎峰度冬期间电力供应，有必要加强调控，稳定电煤价格。

二、这次电煤价格调控的主要措施有那些？

答：这次电煤价格调控措施主要包括三个方面：

一是适当控制合同电煤价格上涨幅度。对纳入国家跨省区产运需衔接的年度重点合同电煤、产煤省（区、市）自产自用的电煤，允许2012年合同价格适当上浮，但涨幅不得超过上年合同价格的5%。

二是对市场交易电煤实行最高限价。从2012年1月1日起，要求秦皇岛港、黄骅港、天津港、京唐港、国投京唐港、曹妃甸港、营口港、锦州港和大连港发热量5500大卡的电煤平仓价最高不得超过每吨800元，其他热值电煤平仓价格按5500大卡限价标准相应折算；电煤交易双方通过铁路、公路运输的电煤市场交易价格，不得超过2011年4月底的实际结算价格。

三是全面清理整顿涉煤基金和收费。在控制电煤价格过快上涨的同时，国家还将清理各地针对煤炭徵收的各种政府性基金和收费，降低煤炭企业经营成本。除国务院批准设立的矿产资源补偿费、煤炭可持续发展基金，以及依法设立的对煤炭徵收的价格调节基金外，省级以下地方人民政府自行设立的附加在煤炭上徵收的所有基金和收费项目，必须在2011年12月31日前自行取消；省级人民政府对煤炭徵收的基金和收费项目，徵收标准合计不得高於国务院批准的山西省煤炭可持续发展基金徵收标准（每吨23元），并不得区分省内外用煤按不同标准徵收。已依法设立的基金、收费项目徵收标准合计低於每吨23元的，不得提高；没有设立的不得设立。

三、这次电煤价格调控措施主要考虑了哪些因素？