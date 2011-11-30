〔中港股市〕双双收低,中国近期放松货币政策的期望受挫

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 恒生指数跌1.5%,11月累计下跌9.4%
* 沪综指收低3.3%,11月跌5.5%
* 成交额上升,因MSCI调整指数
* 凤凰传媒在沪市挂牌首日飙升34%
路透香港11月30日电---香港与上海股市周三以跌势结束11月的交易.中国央行货币政策委员会委员的评论打压了近期放松货币政策的可能性.
恒生指数.HSI下跌1.46%,收於17,989.35,本月累计下跌9.44%.恒生国企指数.HSCE收低2.11%至9,508.94,本月累计跌幅9.55%.恒指10月上涨近13%,第三季下挫21.5%.
中国沪综指.SSEC大跌3.27%,为8月8日以来当日最大跌幅,收报2,333.41点,但成交额写下逾两周来最高.沪综指本月累积下跌5.46%.
周三,中国央行货币政策委员夏斌称,政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,并不意味着放松房地产调控.[ID:nCN1252040]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。