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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 17:48 BJT

〔中港股市〕双双收低,中国近期放松货币政策的期望受挫

* 恒生指数跌1.5%,11月累计下跌9.4%

* 沪综指收低3.3%,11月跌5.5%

* 成交额上升,因MSCI调整指数

* 凤凰传媒在沪市挂牌首日飙升34%

路透香港11月30日电---香港与上海股市周三以跌势结束11月的交易.中国央行货币政策委员会委员的评论打压了近期放松货币政策的可能性.

恒生指数.HSI下跌1.46%,收於17,989.35,本月累计下跌9.44%.恒生国企指数.HSCE收低2.11%至9,508.94,本月累计跌幅9.55%.恒指10月上涨近13%,第三季下挫21.5%.

中国沪综指.SSEC大跌3.27%,为8月8日以来当日最大跌幅,收报2,333.41点,但成交额写下逾两周来最高.沪综指本月累积下跌5.46%.

周三,中国央行货币政策委员夏斌称,政策微调关键是要用好动态的差别存款准备金率,并不意味着放松房地产调控.[ID:nCN1252040]

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