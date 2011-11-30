〔中国能源〕可再生能源电价附加标准倍增,出台脱硝电价补偿政策--发改委

欧洲政经：成员国政府若对汽车厂商立场软弱，将面临欧盟的法律行动
路透布鲁塞尔2月9日 - 欧盟执委会主管内部市场及工业的执委卞科夫斯卡周四表示，布鲁塞尔方面很快将对那些未能查缉汽车行业欺诈行为的成员国政府采取进一步法律行动，这些政府的表现阻碍了欧盟本身的努力。
路透北京11月30日电---中国发改委周三宣布上调电价的同时,将随销售电价徵收的可再生能源电价附加标准由现行每千瓦时0.4分钱提高至0.8分钱.
"随着可再生能源发电迅猛发展,可再生能源电价附加资金已入不敷出."发改委新闻稿称,"根据国家可再生能源发展规划,可再生能源电价附加资金需求还会进一步增加."
该电力附加是对可再生能源发电价格高出常规能源发电价格部分,在全国范围内进行分摊.发改委提供的数据显示,2010年度,该资金缺口20亿元人民币左右,2011年缺口100亿元左右.
发改委同时出台了脱硝电价补偿政策,对安装并正常运行脱硝装置的燃煤电厂每千瓦时加价0.8分钱,以弥补脱硝成本增支.
2011年9月,国家环保部发布了新的《火电厂大气污染物排放标准》,大幅提高火电厂污染物排放要求,其中氮氧化物排放执行"史上最严"标准,在电价上涨前环保排放标准的提高所需要大量的资金和成本难以消化.(完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
路透布鲁塞尔2月9日 - 欧盟执委会主管内部市场及工业的执委卞科夫斯卡周四表示，布鲁塞尔方面很快将对那些未能查缉汽车行业欺诈行为的成员国政府采取进一步法律行动，这些政府的表现阻碍了欧盟本身的努力。
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路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普即将公布一份全面的税改计划，旨在激励企业将工作岗位留在美国国内，并扶助促进美国经济成长。