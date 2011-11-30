〔欧洲汇市〕英镑兑美元因市场冒险意愿下降而走跌,兑欧元持稳

《中国2017年1月宏观数据路透调查中值一览表》--2月7日
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透伦敦11月30日电---英镑兑美元周三下滑,为三日来首见,因市场冒险意愿下降,但投资者削减欧元区敞口的避险需求可能支持英镑兑欧元.
股市下滑,低风险资产走升,此前标准普尔调降多家欧洲和美国银行的信贷评级,加重对金融业体质的忧虑.
英镑/美元GBP=D4最新跌0.3%,报1.5567美元,回吐过去两日的部分涨幅.交易商称,周二所及约1.5470美元的低点构成支撑,日内买盘报价在1.5430/40,卖盘报价在1.5620/30.
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透巴黎2月7日 - 在意大利24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周二刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛(Francois Villeroy de Galhau)称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。
路透首尔2月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0723GMT，外资在 韩国股市卖超1,621亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 2 月 7日 -162.1 146.3 -32.4 ^2 月 6日 2.8 62.3 -112.5 2 月 3日 -109.7 -59.7 110.9 2 月 2日 70.5 -178.5 61.2 2 月 1日 -11.9 55.1 -87.0 1 月31日 -302.5