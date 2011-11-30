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全球外汇动态 | 2011年 11月 30日 星期三 17:46 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元因市场冒险意愿下降而走跌,兑欧元持稳

路透伦敦11月30日电---英镑兑美元周三下滑,为三日来首见,因市场冒险意愿下降,但投资者削减欧元区敞口的避险需求可能支持英镑兑欧元.

股市下滑,低风险资产走升,此前标准普尔调降多家欧洲和美国银行的信贷评级,加重对金融业体质的忧虑.

英镑/美元GBP=D4最新跌0.3%,报1.5567美元,回吐过去两日的部分涨幅.交易商称,周二所及约1.5470美元的低点构成支撑,日内买盘报价在1.5430/40,卖盘报价在1.5620/30.

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