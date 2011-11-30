〔欧洲汇市〕英镑兑美元因市场冒险意愿下降而走跌,兑欧元持稳

路透伦敦11月30日电---英镑兑美元周三下滑,为三日来首见,因市场冒险意愿下降,但投资者削减欧元区敞口的避险需求可能支持英镑兑欧元.

股市下滑,低风险资产走升,此前标准普尔调降多家欧洲和美国银行的信贷评级,加重对金融业体质的忧虑.