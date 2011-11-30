〔背景资料〕中国自2004年以来历次电价调整一览表

路透11月30日电---为了缓解"计划电、市场煤"导致中国发电企业亏损严重的现状,中国国家发展和改革委员会周三宣布,从周四(12月1日)起上调上网及销售电价,由此销售电价每度(千瓦时)平均上调0.03元人民币,并对电煤实行临时价格干预.

以下为中国自2004年以来历次调整电价一览表:

2011年12月1日: 全国燃煤电厂上网电价平均每千瓦时提高约0.026元;全国销售电价每千瓦时平均提高约0.03元;居民生活用电试行阶梯电价制度,80%的居民户电价不作调整.

2011年6月1日:上调15个省市工商业、农业用电价格平均每千瓦时0.0167元,但居民用电价不变.

2011年4月10日:上调12个省的上网电价,上调部分亏损严重火电企业上网电价,全国有11个省份的上网电价上调在0.01元/千瓦时以上.

2009年11月20日:全国非民用电价每每千瓦时平均提高2.8分钱,居民电价暂不调整.

2008年8月20日:全国火力发电企业上网电价平均每千瓦时提高2分钱,电网经营企业对电力用户的销售电价不做调整.

2008年7月1日:全国平均销售电价每千瓦时上调2.5分钱.

2007年12月:采取分步降价或转让部分发电量指标方式,下调吉林、湖北等八省(区、市)统调小火电机组上网电价

2007年10月1日:上调东北电网内部分电厂的上网和输电价格.

2007年7月1日:山西省、内蒙古自治区内新投产电厂送京津唐电网上网电价分别调整为每千瓦时0.298元和0.297元(不含脱硫加价).

2006年6月30日:调整华北、南方、华中、华东、东北和西北电网的上网电价.

2005年5月1日:全国销售电价水平平均每千瓦时提高2.52分钱.

2004年1月1日:全国省级及以上电网统一调度的燃煤机组上网电价统一提高每千瓦时(度)0.7分钱.

注:上述资料来源於发改委网站及相关行业网站.(完)