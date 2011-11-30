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宏观经济 | 2011年 11月 30日 星期三 19:22 BJT

〔标题新闻〕意大利10月PPI较前月下滑0.1%,较上年同期增长4.5%,9月分别为增长0.2%和4.5%

注:生产者物价指数(PPI)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nR1E7I1020]

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