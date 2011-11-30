〔东南亚股市〕多数上涨,泰国和马来西亚股市升至两周高位

路透11月30日电---周三多数东南亚股市上涨,成交温和,泰国和马来西亚股市升至两周高位,但投资者大多保持审慎,因欧债危机仍持之不散.

马来西亚股市.KLSE跳涨1.9%,创11月15日以来最高收盘.泰国股市.SETI上涨0.7%.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI和印尼股市.JKSE分别上涨0.5%和0.7%,创一周高位.

SK Nusadana Research的分析师Teddy Dwitama称,美国消费者信心帮助提振股市,但欧债危机忧虑限制市场涨幅.

美国经济谘商会周二公布,11月美国消费者信心指数为56.0,触及7月以来高点,远远超过分析师预估的44.0.10月消费者信心指数修正後为40.9,前值为39.8.[ID:nCN1247950]

马来西亚股市外资净买入1.583亿美元;印尼股市外资净买入2,620万美元;泰国股市外资净买入5,220万美元.

"该地区的投资者和基金的最根本要求是,在今年结束时保留目前所斩获的利润且将损失降到最小."CIMB-GK Research的分析师Song Seng Wun称.

泰国央行周三宣布下调政策利率25个基点至3.25%,并称若经济从严重洪灾中的复苏步伐迟缓,则准备再次调降利率.[ID:nCN1252534]

泰国最大的石油公司PTT PCL(PTT.BK)跳涨2%.

1105GMT 涨跌 当日 今年以来 2010年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 2702.46 14.36 +0.53 -15.28 3190.04

马来西亚 .KLSE 1472.10 27.38 +1.90 -3.08 1518.91

泰国 .SETI 995.33 7.27 +0.74 -3.62 1032.76

印尼 .JKSE 3715.08 27.31 +0.74 +0.31 3703.51

菲律宾 .PSI 4211.04 -16.84 -0.40 +0.24 4201.14

越南 .VNI 380.69 -2.21 -0.58 -21.45 484.66

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(完)

--编译 田建华;审校 王洋

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