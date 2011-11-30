〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至约三周低点,受欧债危机忧虑拖累

路透吉隆坡11月30日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,因市场浮现对欧元区形势的谨慎情绪且交投清淡,令天气多变影响产量的预期影响相形见绌.

在欧元区官员同意提高救助基金能力并寻求从IMF获得援助之後,投资者对於欧债危机的解决能否获得进一步的进展,持愈发谨慎的看法.

交易员也预计本周交投将迟滞,因行业人士将参加周三开始的一项棕榈油行业年度大会.

一位在吉隆坡的交易员说:"市场在追随外部市场的走势,比如芝加哥期货交易所(CBOT).这是市场第三天试图突破3,050马币的水准."

指标2月棕榈油期约FCPOc3收跌1.4%至每吨3,018马币(约合960美元).盘中该合约一度跌至3,011马币.

总成交量为18,350口.(完)