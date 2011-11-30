〔马来西亚期市〕棕榈油期货跌至约三周低点,受欧债危机忧虑拖累

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透吉隆坡11月30日电---马来西亚棕榈油期货周三下跌,因市场浮现对欧元区形势的谨慎情绪且交投清淡,令天气多变影响产量的预期影响相形见绌.
在欧元区官员同意提高救助基金能力并寻求从IMF获得援助之後,投资者对於欧债危机的解决能否获得进一步的进展,持愈发谨慎的看法.
交易员也预计本周交投将迟滞,因行业人士将参加周三开始的一项棕榈油行业年度大会.
一位在吉隆坡的交易员说:"市场在追随外部市场的走势,比如芝加哥期货交易所(CBOT).这是市场第三天试图突破3,050马币的水准."
指标2月棕榈油期约FCPOc3收跌1.4%至每吨3,018马币(约合960美元).盘中该合约一度跌至3,011马币.
总成交量为18,350口.(完)
--编译/审校 王洋/田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。