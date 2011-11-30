〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

路透11月30日电---中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人 民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降. 法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存 款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银 行可以获得的利息收入降低. 超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用於支付清算、头 寸调拨或作为资产运用的备用资金. 表1.存款准备金比率历次调整一览: 时间 调整内容 =========================================== 1987年 10%上调为12% 1988年 12%上调到13% 1998-03-21 13%下调到8% 1999-11-21 8%下调到6% 2003-09-21 6%提高到7% 2004-04-25 7%提高到7.5% 2006-07-05 7.5%提高到8.0% 2006-08-15 8.0%提高到8.5% 2006-11-15 8.5%提高到9% 2007-01-15 9%提高到9.5% 2007-02-25 9.5%提高到10% 2007-04-16 10%提高到10.5% 2007-05-15 10.5%提高到11% 2007-06-05 11%提高到11.5% 2007-08-15 11.5%提高到12% 2007-09-25 12%提高到12.5% 2007-10-25 12.5%提高到13% 2007-11-26 13%提高到13.5% 2007-12-25 13.5%提高到14.5% 2008-01-25 14.5%提高到15% 2008-03-25 15%提高到15.5% 2008-04-25 15.5%提高到16% 2008-05-20 16%提高到16.5% 2008-06-15 16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施) 2008-06-25 17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施) 2008-09-25 *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调) 2008-10-15 16.5%下调至16.0% 17.5%下调至17.0%(工行等六家银行) 2008-12-05 16.0%下调至14.0% 17.0%下调至16.0%(工行等六家银行) 2008-12-25 14.0%下调至13.5% 16.0%下调至15.5%(工行等六家银行) 2010-1-12 15.5%上调至16%(农村信用社等小型金融机构除外) 2010-2-25 16%上调至16.5%(农村信用社等小型金融机构除外) 2010-5-10 16.5%上调至17%(农村信用社等小型金融机构除外) 2010-11-16 17.0%上调至17.5% 2010-11-29 17.5%上调至18.0% 2010-12-20 18.0%上调至18.5% 2011-1-20 18.5%上调至19% 2011-2-24 19%上调至19.5% 2011-3-25 19.5%上调至20% 2011-4-21 20%上调至20.5% 2011-5-18 20.5%上调至21% 2011-6-20 21%上调至21.5% 2011-12-5 21.5%下调至21% =========================================== 注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行 存款准备金率暂不下调 表2.法定准备金及超额准备金利率近年变动一览: 时间 准备金存款利率 超额准备金利率 ================================================== 1993-05-15 7.56% 7.56% 1993-07-11 9.18% 9.18% 1996-05-01 8.82% 8.82% 1996-08-23 8.28% 7.92% 1997-10-23 7.56% 7.02% 1998-03-21 5.22% 5.22% 1998-07-01 3.51% 3.51% 1998-12-07 3.24% 3.24% 1999-06-10 2.07% 2.07% 2002-02-21 1.89% 1.89% 2003-12-21 1.89% 1.62% 2005-03-17 1.89% 0.99% 2008-11-27 1.62% 0.72% ==================================================(完) --整理 张喜良