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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 19:30 BJT

〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览

路透11月30日电---中国人民银行周三宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人
民币存款准备金率0.5个百分点,为近三年来首次调降. 

  法定存款准备金--金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要,而须放在中央银行的存
款,提高准备金率意味着金融机构可用来放贷的资金减少;降低存款准备金利率意味着商业银
行可以获得的利息收入降低. 

  超额准备金存款--金融机构存放在央行、超出法定准备金的部分,主要用於支付清算、头
寸调拨或作为资产运用的备用资金.  

  表1.存款准备金比率历次调整一览: 

   时间               调整内容 
 =========================================== 
 1987年             10%上调为12% 
 1988年             12%上调到13% 
 1998-03-21         13%下调到8% 
 1999-11-21         8%下调到6% 
 2003-09-21         6%提高到7% 
 2004-04-25         7%提高到7.5% 
 2006-07-05         7.5%提高到8.0% 
 2006-08-15         8.0%提高到8.5% 
 2006-11-15         8.5%提高到9% 
 2007-01-15         9%提高到9.5% 
 2007-02-25         9.5%提高到10% 
 2007-04-16         10%提高到10.5% 
 2007-05-15         10.5%提高到11% 
 2007-06-05         11%提高到11.5% 
 2007-08-15         11.5%提高到12% 
 2007-09-25         12%提高到12.5% 
 2007-10-25         12.5%提高到13% 
 2007-11-26         13%提高到13.5% 
 2007-12-25         13.5%提高到14.5% 
 2008-01-25         14.5%提高到15% 
 2008-03-25         15%提高到15.5% 
 2008-04-25         15.5%提高到16% 
 2008-05-20         16%提高到16.5% 
 2008-06-15         16.5%提高到17%(一次提高1%,分两步实施) 
 2008-06-25         17%提高到17.5%(一次提高1%,分两步实施) 
 2008-09-25        *17.5%下调至16.5%(部分金融机构下调) 
 2008-10-15         16.5%下调至16.0% 
                    17.5%下调至17.0%(工行等六家银行) 
 2008-12-05         16.0%下调至14.0% 
                    17.0%下调至16.0%(工行等六家银行) 
 2008-12-25         14.0%下调至13.5% 
                    16.0%下调至15.5%(工行等六家银行)  
 2010-1-12          15.5%上调至16%(农村信用社等小型金融机构除外) 
 2010-2-25          16%上调至16.5%(农村信用社等小型金融机构除外) 
 2010-5-10          16.5%上调至17%(农村信用社等小型金融机构除外) 
 2010-11-16         17.0%上调至17.5%
 2010-11-29         17.5%上调至18.0% 
 2010-12-20         18.0%上调至18.5%
 2011-1-20          18.5%上调至19%
 2011-2-24          19%上调至19.5%
 2011-3-25          19.5%上调至20%
 2011-4-21          20%上调至20.5%
 2011-5-18          20.5%上调至21%
 2011-6-20          21%上调至21.5%
 2011-12-5          21.5%下调至21%
 =========================================== 
 注:*表示2008年9月25日工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行及邮储银行 
    存款准备金率暂不下调 

  表2.法定准备金及超额准备金利率近年变动一览: 

   时间         准备金存款利率     超额准备金利率 
 ==================================================  
 1993-05-15         7.56%              7.56% 
 1993-07-11         9.18%              9.18% 
 1996-05-01         8.82%              8.82% 
 1996-08-23         8.28%              7.92% 
 1997-10-23         7.56%              7.02% 
 1998-03-21         5.22%              5.22% 
 1998-07-01         3.51%              3.51% 
 1998-12-07         3.24%              3.24% 
 1999-06-10         2.07%              2.07% 
 2002-02-21         1.89%              1.89% 
 2003-12-21         1.89%              1.62% 
 2005-03-17         1.89%              0.99% 
 2008-11-27         1.62%              0.72%
 ==================================================(完) 

  --整理 张喜良

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