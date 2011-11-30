〔伦敦美债〕美国公债持稳,较短期公债迎获温和买盘

路透伦敦11月30日电---美国公债价格周三在欧洲市场持稳,在避险人气的影响下,较短期公债迎获温和的买盘.

标准普尔下调15家银行的评级,主要是欧美银行,也对市场构成了压力.

欧元区各国财长决定强化欧洲金融稳定机构(EFSF),但未承诺新的金额,并称正在与国际货币基金组织(IMF)洽商更多的援助事宜.

指标10年期美国公债收益率US10YT=RR基本持平,报1.998%.美债期货TYv1走高2/32至130-17/32.

一位交易员说:"今天上午焦点一直在欧洲,我们看到有一些避险操作,但美国公债表现有些低迷."

今日稍晚将公布美国11月ADP民间就业岗位数据,市场预估为增加13万个.周五将公布备受关注的美国11月非农就业人口数据.(完)

--编译 王洋;审校 田建华

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