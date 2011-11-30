〔伦敦美债〕美国公债持稳,较短期公债迎获温和买盘

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦11月30日电---美国公债价格周三在欧洲市场持稳,在避险人气的影响下,较短期公债迎获温和的买盘.
标准普尔下调15家银行的评级,主要是欧美银行,也对市场构成了压力.
欧元区各国财长决定强化欧洲金融稳定机构(EFSF),但未承诺新的金额,并称正在与国际货币基金组织(IMF)洽商更多的援助事宜.
指标10年期美国公债收益率US10YT=RR基本持平,报1.998%.美债期货TYv1走高2/32至130-17/32.
一位交易员说:"今天上午焦点一直在欧洲,我们看到有一些避险操作,但美国公债表现有些低迷."
今日稍晚将公布美国11月ADP民间就业岗位数据,市场预估为增加13万个.周五将公布备受关注的美国11月非农就业人口数据.(完)
--编译 王洋;审校 田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
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美国机构债市场.........[AGN/CN] 伦敦美债..................[US/LCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 东京美债..................[US/TCN]
美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
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路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。