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债券 | 2011年 11月 30日 星期三 20:16 BJT

〔美国数据〕11月25日止当周购房抵押贷款申请大降11.7%,连跌三周

路透纽约11月30日电---美国抵押贷款银行协会(MBA)周三公布数据显示,上周美国抵押贷款申请连续第三周下滑,受累于再融资需求下滑.

MBA表示,11月25日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI大幅下滑11.7%至576.4.

11月25日当周再融资指数降15.3%至2,834.5,降幅为逾一个月来最大.购房抵押贷款指数下降0.8%至192.1.

再融资申请占总抵押贷款活动比例降至73.9%,此前一周为75.9%.

30年期固息抵押贷款利率较前一周下降2个基点,为4.21%.(完)

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--编译 王洋;审校 田建华

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