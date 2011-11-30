〔美国数据〕11月25日止当周购房抵押贷款申请大降11.7%,连跌三周

MBA表示,11月25日止当周经季节调整後的抵押贷款市场指数USMGM=ECI大幅下滑11.7%至576.4.

11月25日当周再融资指数降15.3%至2,834.5,降幅为逾一个月来最大.购房抵押贷款指数下降0.8%至192.1.