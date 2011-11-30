欧洲已公布经济指标--2011/11/30

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第三季 +0.5-@-r +0.1-@-f +0.5-@-r
德国 第三季 +0.5-@-r +0.3-@-r +2.5-u-r
法国 第三季 +0.4-p -0.1% --
意大利 第二季 +0.3-f +0.1-f +0.8-f
消费者物价指数(CPI):
英国 10月 +0.1 +0.6 +5.0
德国 11月 持平-p 持平-f +2.4-p
法国(HICP) 10月 +0.3-f 持平 +2.5-f
意大利(HICP) 11月 -0.1-p +0.9-f +3.7-p
生产者物价指数(PPI):
英国 10月 持平 +0.3 +5.7
德国 10月 +0.2 +0.3 +5.3
法国 10月 +0.5 +0.3 +6.5
意大利 10月 -0.1 +0.2 +4.5
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 10月 5.0-@ 5.0-@
德国 11月 6.9-@ 7.0-@
法国 第二季 9.6-@ 9.7-@-r
意大利 9月 8.3-@ 8.0-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正後;u-未经季节调整)(完)
--整理 田建华; 审校 王洋
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.5 p +0.4 r +1.8 p 英国 第四季 +0.6 p +0.6 r +2.2 p 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第四季 +0.4 p +0.2 r -- 意大利 第三季 0.3 f
路透北京2月7日 - 中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。