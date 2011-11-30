〔国际油市〕亚洲航煤市场依旧低迷,因需求疲弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡11月30日电---亚洲即期航煤价格继续走弱,12月/1月跨月正价差走阔,达到逾两个月低点,因欧洲需求低迷.
亚洲收盘时,12月/1月正价差走阔0.18美元至每桶负0.19美元.
欧债危机和冬季航空旅行淡季打压了航煤需求,关闭了从亚洲至欧洲的套利窗口.
与此同时,柴油裂解价差连续第八日下滑,因中国进口开始放缓.
12月柴油裂解价差下跌0.16美元至每桶17.71美元.
行业消息人士表示,中国或将离开柴油现货市场,12月或不会进口柴油,因国内大型炼厂加大生产,或能够满足国内需求.
12月航煤裂解价差跌0.51美元至18.01美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 125.08 125.48 125.28 124.40 0.88 0.71
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 125.41 125.81 125.61 124.43 1.18 0.95
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 126.56 126.96 126.76 125.58 1.18 0.94
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 127.31 127.71 127.51 126.33 1.18 0.93
12月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 125.34 124.15 1.19 0.96
1月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 124.77 123.55 1.22 0.99
--编译 王洋;审校 田建华
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。