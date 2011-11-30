〔中国央行〕下周一起下调存准率0.5个百分点,货币政策转向宽松(更新版)

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* 下周一起下调存款准备金率0.5个百分点

* 为近三年来首次调降

* 货币政策转向宽松

* 未来存准仍有下调空间

路透北京11月30日电---为应对欧美债务危机导致的经济下滑风险,中国的货币政策正明确转向宽松.央行周三晚间宣布近三年来首次调降存款准备金率,以期为疲弱的实体经济注入一剂"强心针".

中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.分析人士认为,目前外围经济放缓以及国内经济下滑的背景,都要求中国缩短本轮紧缩政策的周期,未来存款准备金率仍有下调空间.

"下调存准在意料之中,为货币政策松动迹象,个人认为可视作政策反转,在保持稳健的基调下,由偏紧转向宽松,"中国国际经济交流中心研究员张永军表示.

太平洋证券银行业分析师郑志辉亦指出,此次存准下调在方式上并没有采取预期的差别化调整,而是采取整体调整来提高货币乘数,标志着货币政策转向拐点出现.

而此前为控制通胀,中国央行去年以来已连续12次上调存款准备金率至21.5%的历史高位,并自去年10月起连续五次加息.但自7月中旬以来一直没有出台明显的货币紧缩措施,担忧会在欧债危机损及出口之际阻碍经济增长.

中国三季度GDP(国内生产总值)同比增长9.1%,为连续第三季放缓,且为2009年第二季增长8.1%以来的最低水平.而通胀则自高位逐步回落,10月CPI同比涨幅回落至5.5%,增幅为五个月来最小.7月CPI涨幅曾创37个月峰值的6.5%.[ID:nCN1206132]

中国国务院常务会议此前重申,要注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,适时适度进行预调微调,同时明确指出要坚定不移地搞好房地产调控.[ID:nCN1184592]

**未来存准仍有下调空间**

分析人士指出,中国11月份外汇占款继续大幅度下降及部分银行流动性吃紧,令此次存准下调早于预期.若外部经济环境持续恶化,存准调整的步伐或将加快.

"准备金率下调预示着总量调控的开始,考虑到外汇占款很有可能继续下降、银行流动性紧张格局还需要对冲,准备金率不久之後仍将下调,"申银万国首席宏观经济分析师李慧勇表示.

中国10月金融机构新增外汇占款下降近250亿元人民币,为近四年来首次下降.在外商直接投资和外贸顺差仍维持的情况下,显示资本流出中国的速度和规模增加.[ID:nCN1231988]

西南证券首席经济学家王剑辉则指出,为了宏观经济能够比较稳健的发展,目前中国制造业迫切需要一个稍许宽松的货币环境.但年内第二次下调存准的可能性不大,最快也要等到一个月到一个半月以後.

路透稍早所做最新调查结果显示,中国央行可能最早於今年12月下调存款类金融机构人民币存款准备金率.在2010年1月12日央行开始上调存款准备金率步伐近两年之後,中国紧缩的货币政策基调可能首次出现明确放松信号. [ID:nCN1248946]

中国10月出口增速降至年内除2月外最低,且汇丰11月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值重返萎缩区域,并创下32个月低位,也引发全球投资者对中国经济可能"硬着陆"的担忧.(完)

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