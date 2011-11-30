(重温稿)〔中国新股〕新华保险A股IPO发行价区间23-28元/股,最高募资44.4亿元

路透上海11月30日电---中国第三大寿险公司--新华人寿保险股份有限公司周三公告称,其A股首次公开发行(IPO)价格区间为每股23-28元人民币.这意味着新华人寿A股IPO至多将募集44.4亿元资金.

新华保险本次拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为下周三(7日),最终发行价确定将在下周四(8日).上述发行价区间对应2010年摊薄後市盈率为41.84-50.94倍(2010年净利润除以本次A股和H股发行後且H股全额行使超额配售选择权时的总股数计算).

新华保险境外H股发行与本次发行同步进行.H股初始发行规模为3.5842亿股,发行人授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模15%的超额配售选择权,若H股超额配售选择权全额行使,则H股发行总股数扩大至4.12183亿股.

据稍早获得的销售文件,新华保险设定H股招股价区间为每股28.2-34.33港元,A+H合共募集至多22.8亿美元.[ID:CH0088723]

中金公司和瑞银证券为是次A股发行的联席主承销商.本次A股发行募集资金在扣除发行费用後,将全部用於充实资本金,以支持业务持续增长.

本次A股发行将占该公司发行後总股本的比例不超过5.1%(未考虑H股发行的超额配售选择权);若全额行使H股发行的超额配售选择权,则占发行後总股本的比例不超过5.0%.

另据汤森路透旗下IFR稍早报导,美银美林(BAC.N)、法巴(BNPP.PA)、中金、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)和瑞银UBSN.VX(UBS.N)将安排新华保险H股发行.

根据招股说明书,新华保险今年1-6月营业收入578.12亿元人民币,净利润17.75亿元;2010年营业收入则为1,025.13亿元,营业利润22.49亿元.(完)