主要国家经济指标预测--12月1日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月1日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 -- 9.60%
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.1% +0.4%
(较上年同期) +1.7% +2.3%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 11月 46.5 46.9
0843 意大利Markit制造业PMI 11月 43.0 43.3
0848 法国Markit制造业PMI 11月终值 47.6 47.6
0853 德国制造业PMI 11月 47.9 47.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 46.4 46.4
0928 英国CIPS制造业PMI 11月 47.0 47.4
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 39.0 39.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 39.425
续请失业金人数(万人) 11月19日当周 365 369.1
1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 11月 -- 53.66
1500 美国建筑支出 10月 +0.3% +0.2%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 51.5 50.8
物价分项指数 45.0 41.0
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 11月 -- +3.7%
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 11月 1,340 1,321
2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 -- 3,109.8
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -4.8% -7.8%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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11月29日(二)
2315 日本制造业采购经理人指数(PMI) 11月 49.1 --
2350 日本工业生产(较前月) 10月初值 +2.4% +1.0%
未来一个月工业生产预估 -0.1% --
未来两个月工业生产预估 +2.7% --
11月30日(三)
0001 英国Gfk消费者信心指数 11月 负31 负33
0030 澳洲民间信贷 10月终值 +0.2% +0.4%
房屋信贷 +0.4% --
0030 澳洲资本支出(较前季) 第三季 +12.3% +8.3%
工厂/机械资本支出(较前季) +6.3% +4.5%
建筑资本支出(较前季) +17.1% +10.0%
0130 日本加班工资(较上年同期) 10月 +1.8% --
0500 日本房屋开工(较上年同期) 10月 -5.8% -6.2%
建筑订单(较上年同期) +24.3% --
0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 +0.7% 持平
(较上年同期) -0.4% +2.0%
0745 法国消费者支出(较前月) 10月 持平 +0.2%
0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.5% +0.2%
0855 德国经季节调整的失业人数变动(万人) 11月 减少2.0 减少0.5
未经季节调整的失业人数(万人) 271.3 270
经季节调整的失业人数(万人) 291.3 --
经季节调整的失业率 6.9% 7.0%
0900 意大利失业率 10月 8.5% --
1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -0.1% --
(较上年同期) +3.3% --
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月初值 -0.1% --
(较上年同期) +3.7% --
1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 +3.0% +3.0%
1000 欧元区失业率 10月 10.3% 10.3%
1030 瑞士KOF领先指标 11月 0.35 0.63
1100 意大利PPI(较前月) 10月 -0.1% --
(较上年同期) +4.5% --
1200 美国抵押贷款市场指数 11月25日当周 576.4 --
再融资指数 2,834.5 --
1230 Challenger美国企业计划裁员人数 11月 42,474 --
1315 美国ADP民间就业岗位(万个) 11月 增加20.6 增加13.0
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 9月 +0.2% +0.3%
GDP(较前季) 第三季 +0.9% --
GDP环比年率 +3.5% +3.0%
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% +0.2%
(较上年同期) +4.7% --
1330 美国非农生产率环比年率 第三季修正值 +2.3% +2.6%
单位劳工成本 -2.5% -2.2%
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 62.6 58.4
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +10.4% +1.5%
1900 美国联邦储备理事会(FED)公布褐皮书
2145 新西兰贸易条件指数(较前季) 第三季 -0.7% 持平
12月1日(四)
0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 47.12 --
0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 顺差39 --
进口(较上年同期) +11.3% +12.9%
出口(较上年同期) +13.8% +12.7%
0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 -10.7% +3.5%
民间建筑许可(较前月) -7.5% --
0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.2% +0.4% (完)
--整理 戴素萍/王洋;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。