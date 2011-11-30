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期货期权 | 2011年 11月 30日 星期三 22:45 BJT

〔美国股市〕大幅开高,央行向全球金融系统注入流动性提振风险意愿

路透纽约11月30日电---美国股市周三大幅开高,主要央行协同行动向全球金融系统注入流动性的行动提振投资者对风险资产的胃纳.

道琼工业指数.DJI跳涨317.57点,或2.75%,报11,873.20点.标准普尔500指数.SPX急升32.52点,或2.72%,报1,227.71点.Nasdaq综合股价指数.IXIC劲扬70.07点,或2.79%,报2,585.58点.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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