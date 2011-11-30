〔国际油市〕燃料油市场1月/2月跨月合约下跌,成交放量

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月30日电---亚洲燃料油市场周三连续第五个交易日上涨,近月12月/1月跨月合约升向15.00美元的逆价差,主要受持续的定价利益带动.
过去两个月定价利益一直在发挥着作用,本周撬开了东西方套利窗口,扩大至每吨11.00美元上方,高於上周的边缘水平9.00-10.00美元,尽管运费上升.
市场走势强劲使大型石油企业艾克森美孚出售四个月高位数量的500-cst燃料油,将在12月从其新加坡炼厂装货.
12月/1月跨月合约收於每吨14.25美元,上涨0.63美元,是逾两周来最高水准,成交量持稳於逾10万吨.
但1月/2月合约收盘持平於7.88美元,成交放量,为近90万吨,盘後成交价从8.25美元降至7.55美元,最後买价/卖价报於7.30/7.55美元.
12月燃料油裂解价差贴水扩阔0.45美元至3.67美元.1月合约则下跌0.55美元至每桶较迪拜原油贴水4.41美元.12月布兰特原油期货LCOc1在亚洲市场收盘时涨1.01美元,报每桶110.16美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 687.00 687.30 687.15 681.63 5.52 0.81
现货380CST燃料油 FO380-SIN 673.00 673.40 673.20 667.88 5.33 0.80
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 689.00 691.00 690.00 681.00 9.00 1.32
380CST船用燃料油升水 16.00 17.60 16.80 13.13 3.68
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 14.50 14.75 14.63 14.38 0.25 1.74
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 13.70 14.10 13.90 14.38 -0.48 -3.30
--编译 于春红;审校 利棣儿
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。