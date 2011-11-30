〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差持於五周高位,受更多韩国买盘支撑

路透新加坡11月30日电---亚洲石脑油价格周三持於两周高位,裂解价差徘徊在五周最高水平附近,因有更多来自韩国的买盘.

韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)以较日本报价贴水约1美元的成本加运费价购买约7.5万吨1月上半月运抵韩国丽水港的石脑油船货,该国本周迄今累计标购不少於17.5万吨的现货石脑油.

韩国上次如此大规模购买石脑油是在7月11日当周,当时总计标购23万吨8月下半月到港的船货.

一位交易商在被问及为何韩国买家加速买入1月上半月船货时表示,"韩国买家可能担忧低库存以及未来因天气状况不佳可能导致交割推迟."

"Formosa可能很快也会买入石脑油,不过,这只是预期."

部分交易商寄望於亚洲最大的石脑油买家Formosa将重返现货市场,大举购入船货,之前数月,该公司因其炼厂和裂解装置断电而暂停购买石脑油.目前断电问题已解决.

但在Formosa入市购买前,韩国看似是唯一支撑石脑油价格的市场,因日本的现货需求也减少,该国的石化工厂为应对中国疲弱的进口而降低开工率.

汽油裂解价差仍为贴水,因非高峰期需求疲弱以及供应充裕令市场人气受压.

日本公开规格1月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格上涨8.00美元,至每吨888.25美元,为11月17日以来最高.

1月上半月裂解价差上扬0.20美元,报每吨62.05美元,为10月21日以来最高.

汽油裂解价差报16美分.

油品 价格 上日价格 变动

2012年1月石脑油NAF-1H-TYO 887.75/888.75 880.25 +8.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 96.17/96.27 95.34 +0.88

97号现货汽油GL97-SIN 113.14/113.24 111.99 +1.20

95号现货汽油GL95-SIN 111.50/111.60 110.35 +1.20

92号现货汽油GL92-SIN 109.95/110.05 108.80 +1.20

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 13.73/13.83 13.46 +0.32 (完)