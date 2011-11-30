〔美国热股〕辉瑞称降胆固醇药立普妥专利到期後,仍能留住大量使用者

路透11月30日电---随着降胆固醇药物立普妥(Lipitor) 专利即将到期,制造商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)则希望能够留住使用该药物的患者.全美使用该药物的人数高达300万,而其中约有三分之一的患者使用辉瑞生产的原厂药.