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期货期权 | 2011年 11月 30日 星期三 23:21 BJT

〔美国热股〕辉瑞称降胆固醇药立普妥专利到期後,仍能留住大量使用者

路透11月30日电---随着降胆固醇药物立普妥(Lipitor) 专利即将到期,制造商辉瑞(Pfizer)(PFE.N)则希望能够留住使用该药物的患者.全美使用该药物的人数高达300万,而其中约有三分之一的患者使用辉瑞生产的原厂药.

周三早盘交易中,该公司股价升约2.88%,至19.96美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 于春红

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