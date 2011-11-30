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产业 | 2011年 11月 30日 星期三 23:18 BJT

〔美国热股〕American Eagle Outfitters第三季获利上升,股价早盘上扬

路透11月30日电---青少年服饰零售商American Eagle Outfitters(AEO.N)第三季获利上升,且预期良好形势将持续至第四季,因销售改善且在线业绩强劲,抵消了打折促销导致的利润率下降.

周三早盘交易中,公司股价升约3.72%,至13.93美元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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