〔欧元债市〕短期公债收益率回落,受累于央行注入流动性行动

* 短期公债收益率回落,受累于央行注入流动性行动

* 但此举料治标不治本

* 市场不确定EFSF向民间投资者募集资金的能力

* 欧洲央行入市干预限制意大利公债收益率升幅

路透伦敦11月30日电---欧元区公债收益率周三回落,之前全球主要央行采取联合行动缓解银行美元资金紧张的状况,但此举给许多国家带来的压力缓解料有限,因短期内无提振对公债需求的解决方案.

德国公债稍早已受提振,因市场质疑欧元区救助基金扩容的协议是否足以防止欧债危机扩散.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)、欧洲央行,以及加拿大、英国、日本和瑞士等国的央行同意在12月5日前将现有美元互换额度利差调降50个基点,并采取其他举措.

随着美国货币基金和其他借款人因担忧对欧债危机的敞口而削减给欧元区银行的信贷额度,美元资金供应吃紧.

法国农业信贷银行的策略师David Keeble称,未来几天将举行的欧洲高层会议表示保持风险胃纳的"可能性高於往常".

三个月欧元/美元互换利差EURCBS3M=ICAP收窄逾30个基点.德国两年期公债收益率DE2YT=TWEB触及欧元面市以来低位0.276%.

本周接受路透调查的经济学家绝大多数预计,欧洲央行将在下周降息,并向在欧债危机中挣扎的受压银行提供更多资金帮助.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落4.9个基点,报2.241%.德债期货FGBLc1涨42个跳动点,报133.81,但脱离134.50的日高.

如决策者不能拿出解决欧元区国家资金紧缺的问题的举措,风险人气可能很快发生逆转.

欧元区财长周二就将欧洲金融稳定工具(EFSF)杠杆化的计划细节达成一致,但杠杆化规模仍未确定,因市场状况快速恶化,促使他们寻求国际货币基金组织(IMF)的帮助.

有关EFSF能否吸引民间投资者的兴趣,以及IMF如何参与解决欧债危机行动的方式的不确定性犹存.

10年期意大利公债IT10YT=TWEB收益率回落18个基点,报7.11%,交易商称,欧洲央行购买少量意大利和西班牙短期公债.(完)

--编译 母红;审校 李军

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