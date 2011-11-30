〔欧洲汇市〕英镑兑美元走强,此前各国主要央行联合向市场挹注流动性

* 英镑兑美元受全球央行联合增加流动性举措提振

* 英镑触及1.5780美元高位,但在前方1.5800美元处面临阻力

* 英镑受避险买盘支撑,但欧元兑英镑持稳於0.8520英镑上方

路透伦敦11月29日电---英镑兑美元周三大涨,跟随风险资产和货币的强劲涨势,此前全球主要国家央行联合向全球金融体系中挹注流动性.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行、英国央行、加拿大央行、日本央行和瑞士央行同意从下周一起,将现有美元互换定价下调50个基点,来扶助受欧元区债务危机打击的欧洲银行业.[ID:nCN1253270]

声明令市场风险胃纳升温,鼓励投资者抛售避险美元,令英镑兑美元GBP=D4升近2美分,触及1.5780美元高位,扩大稍早在中国人民银行宣布下调存准率後的涨幅.

ETX Capital外汇经纪主管Richard Wiltshire表示,昨日盘中阻力位1.5650美元现应该已成支撑位,但我认为这是一轮逢高抛售,因风险资产涨势脆弱,且英国经济仍在困境中.

英镑兑美元最新升0.6%,报1.5715美元,小幅升向其55天移动均线切入位1.5747美元.英镑在触及1.5800美元前面临阻力,其它阻力位分别是21日移动均线切入位1.5792美元和11月21日高点1.5796美元.

但英镑兑欧元表现相对良好,因鉴於英国债信评级仍为AAA,欧元区债务问题已令避险资金进一步流入英国债市.

欧元兑英镑EURGBP=D4升0.2%至0.8555英镑,盘中一度低见0.85205英镑.欧元若进一步下跌,将测试11月10日低位0.8486英镑,但交易商指称0.8500-0.8520英镑区间的企业买单将支撑欧元.

技术面上来看,200周移动均线切入位0.85639英镑可能会成为关键水准,若欧元有效跌破该水准,或引发另一波跌势,因投资者持续寻找欧元的替代品.

"如果欧元兑英镑跌破0.8500英镑,人们会开始建立英镑多仓,欧元或在几周内跌向0.8300英镑,"法国兴业银行汇率策略师Sebastien Galy表示.

分析师预期英镑兑欧元将持续受到支撑,尽管英国央行料将推出更多量化宽松政策,且经济面临衰退风险.推出更多货币刺激政策被认为利空英镑,因其增加了货币供应量.

但评级机构惠誉周二警告称,英国在不失去其AAA评级的情况下进一步吸收经济冲击的能力"基本枯竭",除非政府采取进一步减赤措施.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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