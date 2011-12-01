〔表格〕美国10月建筑支出增长0.8%,预估为增长0.3%

国际油市：沙特和委内瑞拉正在检视油市状况--沙特新闻机构SPA
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透12月1日电---美国商务部周四公布,美国10月建筑支出增长0.8%,至7,985.3亿美元,预估为增长0.3%,9月数据为增长0.2%.
以下为经季节调整後的数据:
(变动百分比): 10月 9月 11年10月/10年10月
整体支出 0.8 0.2 -0.4
民间支出 2.3 0.2 5.2
公共支出 -1.8 0.3 -9.4
年率(单位为10亿美元):
10月 9月 10年10月
整体支出 798.5 792.1 802.0
民间支出 518.6 507.1 492.9
公共支出 279.9 285.0 309.1
前次公布的变动(%):
9月 8月
整体支出 0.2 1.6
民间支出 0.6 0.6
公共支出 -0.6 3.5 (完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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