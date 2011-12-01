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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 23:08 BJT

〔表格〕美国10月建筑支出增长0.8%,预估为增长0.3%

路透12月1日电---美国商务部周四公布,美国10月建筑支出增长0.8%,至7,985.3亿美元,预估为增长0.3%,9月数据为增长0.2%.

以下为经季节调整後的数据:

(变动百分比): 10月 9月 11年10月/10年10月

整体支出 0.8 0.2 -0.4

民间支出 2.3 0.2 5.2

公共支出 -1.8 0.3 -9.4

年率(单位为10亿美元):

10月 9月 10年10月

整体支出 798.5 792.1 802.0

民间支出 518.6 507.1 492.9

公共支出 279.9 285.0 309.1

前次公布的变动(%):

9月 8月

整体支出 0.2 1.6

民间支出 0.6 0.6

公共支出 -0.6 3.5 (完)

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--编译 李军;审校 利棣儿

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