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债券 | 2011年 12月 1日 星期四 02:55 BJT

〔美国债市〕投资级公司债市场新债发行放缓,尽管股市大涨

IFR纽约11月30日电---美国投资级别公司债一级市场周三早基调淡静,尽管在全球央行联手行动缓和银行融资压力後,股市大涨.

"今日股市表现明显亮丽,大的情势是炙热,但投资人不急於买入所有资产."一投资级别银团主管表示,"每年到年底都是这样,特别是今年二级市场流动性很差."

早盘中段,美股道琼工业指数大涨424.25点,美国10年期公债收益率升至2.086%,此间市场IG17 CDX收窄9.25基点,报130.5个基点.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)、欧洲央行,以及加拿大、英国、日本和瑞士等国的央行同意在12月5日前将现有美元互换额度利差调降50个基点,并采取其他举措.

美国公布的制造业活动、就业和楼市数据强於预期,也提振投资信心.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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