〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,受获利了结和天气因素影响

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透芝加哥11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,受一波获利了结卖盘和预报美国大平原将有雨雪打压.
小麦市场开盘上涨,与商品市场和股市全线上升的走势一致,此前世界主要央行宣布向全球金融体系流入流动性.
不过CBOT软红冬麦期货触及其约两周高位後回落.
本月CBOT小麦下挫5.2%.
堪萨斯西部和科罗拉多东部的大量雨雪增加了一些主要硬红冬麦种植地区的土壤湿度.
俄罗斯2012年冬小麦收成预计达3,950万吨,高於2011年的3,470万吨-Sovecon.
沙特阿拉伯透过标购将购买33万吨明年3月和4月付运的硬红冬麦.
分析师预计,美国农业部的一周报告将显示出口销售小麦将介於35-50万吨区间,低於上周的61.44万吨.
CBOT-12月小麦合约交割440口.预估为0-3,000口.周三是CBOT-12月小麦合约首个交割通知日.
指标CBOT-12月软红冬麦WZ1收升1-1/4美分,报每蒲式耳5.95-3/4美元.
CBOT小麦预估成交量为82,553口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。