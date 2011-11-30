〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因美元走软

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透芝加哥11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,之前全球主要央行采取行动缓解流动性担忧,提振欧元兑美元,并推高美元计价商品价格.
对全球经济放缓的担忧缓解,美股大涨,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储),欧洲央行,以及加拿大,英国,日本和瑞士等国的央行同意将现有美元互换额度利差下调50个基点.
尽管过去三日连涨,CBOT大豆期货合约Sc111月回落6%,受累于基金大规模结清多头仓位.
中国央行近三年来首次下调银行存款准备率以缓解信贷紧缺状况,并支撑2009年来最疲弱的经济.
美国中西部内陆多数地区现货大豆价格持稳,但商家称农户卖盘略有加速.
周末前,堪萨斯州西部将出现大雪和降雨,中西部南部和东部将有过度降雨和洪涝.对巴西Mato Grosso作物种植区乾旱的担忧与日俱增.
CBOT报告称,有116口12月豆粕合约交割,预估为0-200口.总计有1,824口12月豆油合约交割,预估为2,000-3,000口.
CBOT-1月大豆合约SF2涨6-1/4美分,每蒲式耳11.31-1/4美元.
CBOT-12月豆油合约BOc1上扬0.09美分,至每磅49.27美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上涨4.3美元,报每吨290.4美元.
今日CBOT大豆预估成交量为185,777口,豆油为111,552口,豆粕为69,529口.
以下为CBOT农产品期货在1956 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
----------------------------------------------------------
CBOT玉米Cc1 601.25 3.25 0.5% -4.4%
CBOT大豆Sc1 1131.25 6.25 0.6% -18.8%
CBOT豆粕SMc1 290.40 4.30 1.5% -21.6%
CBOT豆油BOc1 49.27 0.09 0.2% -14.7%
CBOT小麦Wc1 595.75 1.25 0.2% -25.0%
CBOT稻米RRc1 1483.50 46.50 3.2% 6.0%
欧盟小麦BL2X1 178.75 -2.50 -1.4% -29.2%
道琼工业指数.DJI 11,928 373 3.2% 3.0%
现货金XAU= 1746.69 32.40 1.9% 23.1%
欧元/美元EUR= 1.3433 0.0118 0.9% 0.6%
美元指数.DXY 78.3820 -0.6280 -0.8% -0.8%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1846 18 1.0% 4.1%
-----------------------------------------------------------
* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]
--编译 母红;审校 利棣儿
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。