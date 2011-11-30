〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,因美元走软

路透芝加哥11月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收涨,之前全球主要央行采取行动缓解流动性担忧,提振欧元兑美元,并推高美元计价商品价格.

对全球经济放缓的担忧缓解,美股大涨,之前美国联邦储备理事会(FED,美联储),欧洲央行,以及加拿大,英国,日本和瑞士等国的央行同意将现有美元互换额度利差下调50个基点.

尽管过去三日连涨,CBOT大豆期货合约Sc111月回落6%,受累于基金大规模结清多头仓位.

中国央行近三年来首次下调银行存款准备率以缓解信贷紧缺状况,并支撑2009年来最疲弱的经济.

美国中西部内陆多数地区现货大豆价格持稳,但商家称农户卖盘略有加速.

周末前,堪萨斯州西部将出现大雪和降雨,中西部南部和东部将有过度降雨和洪涝.对巴西Mato Grosso作物种植区乾旱的担忧与日俱增.

CBOT报告称,有116口12月豆粕合约交割,预估为0-200口.总计有1,824口12月豆油合约交割,预估为2,000-3,000口.

CBOT-1月大豆合约SF2涨6-1/4美分,每蒲式耳11.31-1/4美元.

CBOT-12月豆油合约BOc1上扬0.09美分,至每磅49.27美分.CBOT-12月豆粕合约SMc1上涨4.3美元,报每吨290.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为185,777口,豆油为111,552口,豆粕为69,529口.

以下为CBOT农产品期货在1956 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 601.25 3.25 0.5% -4.4%

CBOT大豆Sc1 1131.25 6.25 0.6% -18.8%

CBOT豆粕SMc1 290.40 4.30 1.5% -21.6%

CBOT豆油BOc1 49.27 0.09 0.2% -14.7%

CBOT小麦Wc1 595.75 1.25 0.2% -25.0%

CBOT稻米RRc1 1483.50 46.50 3.2% 6.0%

欧盟小麦BL2X1 178.75 -2.50 -1.4% -29.2%

道琼工业指数.DJI 11,928 373 3.2% 3.0%

现货金XAU= 1746.69 32.40 1.9% 23.1%

欧元/美元EUR= 1.3433 0.0118 0.9% 0.6%

美元指数.DXY 78.3820 -0.6280 -0.8% -0.8%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1846 18 1.0% 4.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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