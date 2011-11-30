〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加176.5亿美元--iMoneyNet

日本个股：东芝希望基金、而非同业购买其闪存业务股份--消息
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。
路透纽约11月30日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至11月29日的最近一周美国货币市场基金资产增加176.5亿美元,至2.640万亿(兆)美元.
报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加192.1亿美元,至2.355万亿美元.免税货币市场基金资产减少15.6亿美元,至2,846.7亿美元.
报告指出,应税货币市场资金收益率连续第18周持稳在0.02%.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透东京2月7日 - 消息人士表示，日本东芝 希望贝恩资本(Bain Capital)等投资基金、而非美光(Micron Technology) 等同业收购其快闪记忆体(闪存)业务股份，因为这么做可以加快实施出售计划。
路透香港2月7日 - 中信资本控股有限公司称，旗下私募股权投资部门--中信资本已完成募集第三支日本并购基金，总规模300亿日圆。
“投资者应更深入了解这其中的差异--包括收益基金对利率的敏感度降低--但对许多人而言，较为强劲的相对表现更重要，”他表示。