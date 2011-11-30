版本:
中国
基金 | 2011年 12月 1日 星期四 04:35 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产增加176.5亿美元--iMoneyNet

路透纽约11月30日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至11月29日的最近一周美国货币市场基金资产增加176.5亿美元,至2.640万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产增加192.1亿美元,至2.355万亿美元.免税货币市场基金资产减少15.6亿美元,至2,846.7亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率连续第18周持稳在0.02%.(完)

浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 基金

热门文章

编辑推荐

文章推荐