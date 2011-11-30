〔纽约期市〕ICE咖啡期货大涨4%,而伦敦可可期货则收於三年低位

路透纽约/伦敦11月30日电---阿拉比卡咖啡价格周三大涨逾4%,因头号种植国巴西收成前景恶化且美元走软,而英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)可可期货则收於三年低位.

期糖扳回稍早跌幅,此前全球主要央行采取联合行动化解全球货币市场压力,提振投资者人气.

全球股市走强,美元下跌,因投资者转向高收益货币.

阿拉比卡咖啡价格走强逾4%,因投资者人气改善,且巴西和哥伦比亚作物收成前景恶化.

洲际交易所(ICE)-3月阿拉比卡咖啡期货KCc2上涨9.35美分,或4.1%,收报每磅2.3690美元,为10月21日以来最大单日百分比涨幅,成交清淡.

巴西咖啡业合作组织Cooparaiso周二表示,2012年咖啡收成将小於2010年,因天气不佳伤及收成.

伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCF2收高11美元至每吨1,961美元.

伦敦可可期货收於三年低位,而ICE可可期货则收於逾两年半低点.两个市场都受投资者情绪转好而一度转至平盘上方,此外,英镑GBP=走强也曾给ICE市场带来提振.

伦敦3月可可期货LCCc2回落18英镑,收报每吨1,465英镑,为2008年11月以来收盘低点,盘中一度跌至1,445英镑的合约低点.合约11月累计跌14%,为3月以来最差单月表现.

ICE-3月可可期货CCc2收低15美元至每吨2,305美元,为2009年3月来收盘低点,日低为2,259美元.本月该合约累计跌15%,同样是该合约3月来最大单月跌幅.

ICE原糖期货同样扳回稍早跌幅,因投资者回补空头,合约持於上周所及五个半月低点的上方,全球供应过剩料将限制涨势.

交易商表示,期糖可能受到来自实货买兴的基本面支撑,但金融危机令整合交易用的信用额度难以得到保证.

洲际交易所(ICE)-指标3月原糖期货SBc1升0.20美分,收报每磅23.69美分.合约上周一度低见22.71美分,为6月来最低.

伦敦3月白糖期货LSUc1升9.40美元,或1.6%,收报每吨613.60美元.合约周二曾跌至594.00美元,是近月合约5月来最低.