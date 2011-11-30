〔全球金市〕金价大涨近2%,因全球主要央行的行动及中国央行下调存准率

* 金价连续第三日上涨,重上100天移动均线支撑位

* 金价和标普500指数的正面联动关系为一年内最高

* 全球主要央行采取行动防止全球流动性乾枯

* 中国意外宣布挹注资金

路透纽约/伦敦11月30日电---金价周三大涨近2%,录得逾一个月来最大三日涨幅,投资人买入黄金作为货币贬值的对冲工具,此前全球主要央行宣布增加流动性扶助借贷活动.

金价上涨,受对经济的乐观情绪带动,此前美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换额度利差下调50个基点,同时同意采取其他措施.[ID:nCN1253270]标普500指数大涨4.33%,铜价急升5.5%.

金价近期跟随诸如股市等风险较高资产的走势.黄金和标普500指数走势联动关系升至年内最紧密.

1931 GMT,现货金XAU=升1.8%至每盎司1,745.89美元,稍早触及两个月高位1,749.63美元.

周三涨势使金价升至10月收盘水准上方,本月上涨近2%.

美国12月期金GCZ1收高31.40美元,报每盎司1,750.30美元.汤森路透初步数据显示,成交量与其30日均值相若,保持过去10天等於或高於均值的走势.

黄金和标普500指数的25天联动关系值上升至0.7,为一年内最紧密的正关系.

技术买盘也支持价格,因金价重上其100天移动均线支持位,该水准在上周初跌破.

现货银XAG=升2.9%至每盎司32.83美元.

稍早,金价扳回跌幅,此前中国央行宣布将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253224]

现货铂金(白金)XPT=攀升1.4%,至每盎司1,552美元.现货钯金XPD=升4.3%,报每盎司608.50美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1750.30 31.40 1.8 1704.30 1754.70 167,888

COMEX白银期货 SIZ1 32.804 0.854 2.7 31.120 32.995 45,876

COMEX铂金期货 PLF2 1560.80 20.10 1.3 1513.00 1563.40 10,808

COMEX钯金期货 PAZ1 612.60 28.35 4.9 571.00 628.00 5,343

现货金 XAU= 1745.89 31.60 1.8 1701.15 1749.63

现货银 XAG= 32.830 0.940 2.9 31.140 32.930

现货铂金 XPT= 1552.00 21.01 1.4 1515.50 1558.00

现货钯金 XPD= 608.50 25.01 4.3 571.83 622.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=