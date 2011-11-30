〔美国股市〕ADR劲升,因全球主要央行向金融系统挹注流动性

路透纽约11月30日电---外国企业在美上市的美国存托凭证(ADR)周三大涨,此前全球主要央行采取行动向全球金融系统挹注流动性,引发风险资产大涨.

美联储、欧洲央行、加拿大央行、英国央行、日本央行和瑞士央行在一份联合声明中称,已同意从12月5日起将现有美元互换安排的定价下调50个基点,同时同意采取其他措施.[ID:nCN1253270]

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上升4.89%.标普500指数升4.33%.

为应对欧美债务危机导致的经济下滑风险,中国的货币政策正明确转向宽松.央行周三晚间宣布近三年来首次调降存款准备金率,以期为疲弱的实体经济注入一剂"强心针".中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253224]

纽约梅隆银行中国ADR指数.BKCN大涨5.01%,受助於诸如百度(BIDU.O)等企业的ADR上涨,百度ADR跳升4.9%,报130.99美元.

纽约梅隆银行的亚洲ADR指数.BKAS升4.39%.

矿业和能源类ADR升幅居前.必和必拓(BHP.N)急升8%,报75.17美元,巴西淡水河谷(VALE.N)上扬4.8%,报23.25美元.

纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA大涨5.38%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR上扬4.94%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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