〔美国股市〕三大股指窜升,受助于全球主要央行联手抗击欧债危机

* 标普500股指录得8月以来最大涨幅

* 美国ADR就业数据、芝加哥PMI数据强劲

* 道琼工业指数大涨4.2%,标准普尔500指数激扬4.3%,Nasdaq股指飙升4.2%

路透纽约11月30日电---美国股市周三劲扬,此前主要央行同意降低受困的欧系银行美元贷款成本,来防止欧债危机演变成全面信贷危机.

标准普尔500指数录得8月来最大单日百分比涨幅,此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)和其它主要央行采取行动,来应对不断恶化并威胁到全球金融体系主动脉的融资压力.[ID:nCN1253270]

央行挹注流动性的举措引发一波金融股买潮.标普金融类股.GSPF激升6.6%.美国银行(BAC.N)则成为交投最活跃的股票,股价大涨7.3%至每股5.44美元,成交量超过4.20亿股.

本月欧洲局势的戏剧化进展令美国股市呈现过山车式行情.标普500股指11月仅收低0.5%,但市场的日波动都十分剧烈.

"无需解决所有问题,但必需走上解决问题之路,"花旗集团美国股市首席策略师Tobias Levkovich这样说.

"只要你走向正确的方向,市场就会回报你的努力.就像胡萝卜与大棒:采取正确行动就会得到奖励,做错了就会受罚."

道琼工业指数.DJI劲扬490.05点,或4.24%,报12,045.68点;标准普尔500指数.SPX暴涨51.77点,或4.33%,至1,246.96点.Nasdaq指数.IXIC飙升104.83点,或4.17%,至2,620.34点.

道琼工业指数录得2009年3月23日以来最大单日点数涨幅.

该股指当月收高0.8%,而Nasdaq指数则下滑2.4%.