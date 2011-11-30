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期货期权 | 2011年 12月 1日 星期四 06:03 BJT

〔加拿大股市〕收高逾4%,创下两年多来最大单日涨幅

路透多伦多11月30日电---加拿大股市周三收高逾4%,创下两年多来最大单日涨幅,因全球主要央行达成应对欧债危机的协议,而且中国采取行动以缓解信贷紧张问题.

商品价格,尤其是石油、黄金和基本金属价格上涨,因投资者对全球经济形势再次表示乐观,带动多伦多证交所S&P/TSX综合指数权值较重的材料类股上涨6%.

Miner Goldcorp (G.TO)急升5.4%,报53.98加元,Barrick Gold (ABX.TO)涨2.8%,至52.90加元,引领了涨势.

能源股大涨4.7%,金融类股涨近4%,也为大盘升势作出了巨大贡献.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高471.61点,或4%,报12,204.11点.这是2009年3月23日以来最大单日涨幅.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI

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