〔金砖国家〕11月30日股汇市收盘纵览

路透12月1日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月30日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收升2.07%,报928.32点.

中国股市:中国股市沪综指周三收挫逾3%,创近四个月来最大单日跌幅.明天即将公布的制造业采购经理人指数(PMI)料低於预期,投资者经济放缓忧虑加深,且多重利空传闻也加重市场恐慌情绪.沪综指.SSEC收报2,333.414点,跌78.979点,或3.27%;今日A股成交额增至716亿元,昨日为568亿元.本月以来沪市A股累计下跌5.46%.沪市B股本日亦重挫6.13%至229.155点,为2010年7月19日以来最低.[ID:nCN1252268][.SSCN]

香港股市:在11月最後一个交易日以下跌1.46%作收,回吐10月部份涨势.中国央行货币政策委员稍早的评论打压了近期内放宽政策的可能性,促使港股扩大跌幅,但成交增加.恒生指数.HSI下跌1.46%,收於17,989.35,本月累计下跌9.44%.恒生国企指数.HSCE收低2.11%至9,508.94,本月累计跌幅9.55%.[ID:nCH0088991][.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价略收跌.虽然上午盘其还在升逾百点的中间价引领下续涨,但下午在大额购汇客盘的重压下,转而下跌,尾盘并一度触及跌停价6.3799.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为贴水80点,相当於市场认为一年後人民币兑美元将达到6.3709元.[ID:nCN1252852][CNY/CN]

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印度股市:震荡收高0.7%,扭转早先跌势,因印度第二季经济增长率符合预估.Reliance Industries(RELI.NS)领涨,但全球经济状况黯淡继续令市场承压.指标BSE指数.BSESN收高0.72%,报16,123.46点.在30支成分股中,20支成份股上涨.[ID:nL4E7MU19Z][.BO]

印度汇市:印度卢比11月份录得16年来最大月跌幅,挫跌近7%并触及历史低位,受累于进口商美元买需旺盛和全球避险情绪引发资金外流.鉴於印度经常账赤字和经济增长趋缓,印度卢比料将面临进一步贬值威胁.印度卢比本月下滑6.7%,令今年以来累计跌幅达14.37%.卢比/美元INR=D2周三收报52.20/21,较上日收盘价跌0.35%,但从日内低点52.42反弹,因中国宣布调降银行存款准备金率0.5个百分点提振全球风险胃纳.[ID:nL4E7MU1FE][INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,540.810点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收市跳涨4.86%,报824.33点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX劲升1.78%,报30.7350卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.87%,至41.4000卢布.

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巴西股市:拉丁美洲股市创近18个月单日最大涨幅,此前全球主要央行联手行动,纾解欧洲信贷紧俏状况,且美国就业和房屋数据呈现回升迹象.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP跳升2.85%,创10月底以来最大升幅.权重石油股Petrobras(PETR4.SA)大涨2.99%,巴西最大民营银行Unibanco (ITUB4.SA)劲扬5.98%.[ID:nN1E7AT29J]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元跳涨逾2%,在拉丁美洲货币中领涨,因世界主要央行向全球金融体系挹注流动性以缓解欧债危机引发的资金紧张.雷亚尔兑美元BRBY急升2.03%至1.8118,录得一个月来最大单日涨幅,收盘亦触及逾一周来最高收市水准,仅略低於14日移动均线.[ID:nN1E7AT1QL]

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南非股市:跳涨逾4%,受主要央行采取联合行动的提振,指标股指录得18个月来最大单日升幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI大涨4.14%,报29,429.88点,为10月31日以来最高收盘水准,并录得2010年5月10日以来最大单日升幅.综合指数.JALSH收高3.72%至32,812.64点.[ID:nL5E7MU3R5][.J]

南非汇市:南非兰特兑美元一度攀升达3%,此前主要央行采取改善金融市场流动性的联合行动.1830GMT,兰特兑美元ZAR=D3劲升2.8%至8.1150,盘中一度跳涨至日高8.0870,为11月15日以来最强水准.[ID:nL5E7MU6G5][ZAR/](完)