《综述》全球主要央行联合行动提供美元流动性,欧盟国家盼IMF出手

* 主要央行联手向银行业挹注美元流动性

* 意大利开始面向银行的紧急流动资金标售

* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩称,欧元区"要麽整合,要麽分裂"

* 德国态度转变,对增加IMF的资源持开放态度

* G20消息人士称增加IMF资源尚无进展

路透布鲁塞尔/伦敦11月30日电---全球主要央行周三联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金;而欧元区债务危机促使欧盟国家部长敦促国际货币基金组织(IMF)出台更多扶持举措,以免爆发金融灾难.

此次由美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、日本央行、英国央行、加拿大央行与瑞士央行共同采取的紧急举措,令人回想起在2008年金融危机期间,雷曼兄弟破产後全球央行的联手救市行动.

意大利财政部开始面向银行业的紧急现金标售,由於该国借贷成本已经逼近8%,令银行业者受创尤重.目前意大利已成为欧元区债务危机的焦点.