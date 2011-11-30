《综述》全球主要央行联合行动提供美元流动性,欧盟国家盼IMF出手

标题新闻：欧元区领导人和IMF已就希腊问题达成一致立场--欧元集团主席
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* 主要央行联手向银行业挹注美元流动性
* 意大利开始面向银行的紧急流动资金标售
* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩称,欧元区"要麽整合,要麽分裂"
* 德国态度转变,对增加IMF的资源持开放态度
* G20消息人士称增加IMF资源尚无进展
路透布鲁塞尔/伦敦11月30日电---全球主要央行周三联手行动,向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金;而欧元区债务危机促使欧盟国家部长敦促国际货币基金组织(IMF)出台更多扶持举措,以免爆发金融灾难.
此次由美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、日本央行、英国央行、加拿大央行与瑞士央行共同采取的紧急举措,令人回想起在2008年金融危机期间,雷曼兄弟破产後全球央行的联手救市行动.
意大利财政部开始面向银行业的紧急现金标售,由於该国借贷成本已经逼近8%,令银行业者受创尤重.目前意大利已成为欧元区债务危机的焦点.
欧元/美元EUR=和欧洲股市在央行联手行动的提振下大涨.央行行动之前,欧元区国家财长同意增强欧元区救助基金的救援能力,但也承认可能不得不向IMF寻求更多帮助.
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路透伦敦2月10日 - 英国2065年到期通膨保值公债增额发行的银团承销，英国债务管理局(DMO)指定四家银行担任联合簿记行，该债票息0.125%，定在2月20日起当周进行。