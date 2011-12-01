〔表格〕澳洲10月经季节调整後零售销售较前月增长0.2%,低於市场预估

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透悉尼12月1日电---澳洲统计局周四公布,澳洲10月经季节调整後零售销售较前月增长0.2%,低於路透预估的增长0.4%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 10月 9月 较前月变动(%) 2010年10月
(经季节调整) 20.95 20.90 +0.2 20.26 (完)
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--编译 肖群英;审校 张荻
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