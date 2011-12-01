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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 08:44 BJT

〔表格〕澳洲10月经季节调整後零售销售较前月增长0.2%,低於市场预估

路透悉尼12月1日电---澳洲统计局周四公布,澳洲10月经季节调整後零售销售较前月增长0.2%,低於路透预估的增长0.4%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 10月 9月 较前月变动(%) 2010年10月

(经季节调整) 20.95 20.90 +0.2 20.26 (完)

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--编译 肖群英;审校 张荻

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