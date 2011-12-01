(重温稿)〔路透调查〕美国11月非农就业岗位料增加12.2万个,失业率或持守於9.0%

公布数据:美国11月就业报告

公布时间:12月2日(五)1330GMT

路透预估:

非农就业岗位 民间部门就业岗位

中值 +122,000 +140,000

最低 +70,000 +95,000

最高 +160,000 +180,000

前值 +80,000 +104,000

失业率(%) 每周平均工时(小时) 平均时薪(%)

中值 9.0 34.3 +0.2

最低 8.9 33.7 0.0

最高 9.1 34.4 +0.3

前值 9.0 34.3 +0.2

**关注点**

美国企业11月或增聘人手,这将提升市场对第四季经济料更强劲成长的预期.但就业岗位的增加将不足以降低高企的失业率.

11月非农就业岗位料将增加12.2万个,10月时为增加8万个.根据最近的趋势,9月和10月数据可能会被上修.

今年以来,就业岗位月均增加12.56万个.分析师预计,以此计算,要想回到衰退前的就业水准,需五年时间.

美国经济第三季环比年率增长2.0%,同时有关数据已暗示第四季经济成长步伐或超过3%.但就业市场疲弱及欧债问题的存在,美国联邦储备理事会(FED,美联储)明年可能进一步放宽货币政策.

10月和11月进行非农就业数据调查的几周期间,初请失业金人数减少了1.6万人.

11月失业率可能持守在9.0%,因最近就业岗位的增加鼓励失业人口重新开始找工作.

11月非农就业岗位料增加14万个,料全部来自民间部门.10月时为增加10.4万个.

政府部门就业岗位料减少1.8万个,减少步伐有所放缓.政府部门就业岗位过去10个月中有九个月都在减少,受累于国家和地方政府削减支出.

不计政府部门,几乎所有部门就业都可能增加,保持10月格局.

平均每周工时料持稳於34.3个小时,平均时薪料增加0.2%,与10月增幅相同.(完)