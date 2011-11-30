《综述》美国11月民间就业岗位大增,提升对官方非农就业报告预期

* 美国11月ADP民间就业岗位增加20.6万个

* 10月成屋待完成销售指数跳涨

* 企业11月计划裁员人数微降至42,474人

* 中西部地区企业活动指数攀升

* 第三季非农生产率环比年率修正後为上升2.3%

路透纽约11月30日电---美国企业11月新增就业岗位数量为近一年来最高,令人们更加谨慎乐观地认为,该国备受打击的就业市场正在迈向复苏.

周三公布的楼市和地区制造业数据优於预期,强化了经济应能避免陷入衰退的观点,尽管经济不太可能快速增长.

ITG Investment Research驻纽约资深分析师Steve Blitz表示,"所有数据均证实,经济在春末夏初放缓之後,已坚定回到2%-2.5%的增速."

即便如此,Blitz补充道,"首先,不应急於认为这些数据说明经济增长正在加速;其次,全球形势仍然非常危险."