(重发)〔表格〕韩国11月出口较上年同期增加13.8%,优於预期

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
(重发以跟上红条)
路透首尔12月1日电---韩国知识经济部周四公布的数据显示:
* 韩国11月贸易顺差初值为39亿美元,10月修正後为顺差41亿美元
* 韩国11月出口较上年同期增加13.8%,进口较上年同期增加11.3%
以下为数据细节:
11月 *10月
贸易收支(10亿美元) +3.9 +4.1
出口(10亿美元) 47.0 46.8
(同比增长%) +13.8 +8.0
进口(10亿美元) 43.1 42.8
(同比增长%) +11.3 +15.6
* 修正值
- 路透调查预估:11月出口料较上年同期成长12.7%,进口料增加12.9%
- 中国是韩国最大的出口市场,占韩国出口总量的约四分之一,欧盟和美国分列第二三位.
参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]
--编译 戴素萍;审校 李爽
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。