〔韩国数据〕11月制造业PMI经季节调整後降至47.12,连降四月

路透首尔12月1日电---周四公布的HSBC/Markit调查显示,11月韩国制造业活动连续第四个月萎缩,并创逾一年最大降幅,因欧债危机令全球需求进一步下降.

Markit Economics在声明中称,韩国11月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)降至47.12,为去年10月以来最低.10月为47.99.

此乃韩国制造业PMI指数连续第四个月低於50的荣枯分水岭,为2009年2月以来最长的萎缩期.

11月经季节调整的新出口订单分项指数降至47.76,10月为48.21,亦为连续第四个月低於50水准.(完)