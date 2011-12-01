〔韩国数据〕11月制造业PMI经季节调整後降至47.12,连降四月

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透首尔12月1日电---周四公布的HSBC/Markit调查显示,11月韩国制造业活动连续第四个月萎缩,并创逾一年最大降幅,因欧债危机令全球需求进一步下降.
Markit Economics在声明中称,韩国11月经季节调整的制造业采购经理人指数(PMI)降至47.12,为去年10月以来最低.10月为47.99.
此乃韩国制造业PMI指数连续第四个月低於50的荣枯分水岭,为2009年2月以来最长的萎缩期.
11月经季节调整的新出口订单分项指数降至47.76,10月为48.21,亦为连续第四个月低於50水准.(完)
--编译 李爽;审校 吴云凌
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