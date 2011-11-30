全球外汇市场12月1日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0030 - 澳洲10月建筑许可和民间建筑许可.
0030 - 澳洲10月零售销售.
0630 - 法国第三季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率.
0645 - 瑞士第三季国内生产总值(GDP).
0800 - 欧洲央行总裁德拉吉向欧洲议会阐述2010年欧洲央行年报.
0830 - 瑞士11月采购经理人指数(PMI).
0843 - 意大利11月Markit制造业PMI.
0848 - 法国Markit制造业PMI 11月终值.
0853 - 德国11月制造业PMI.
0858 - 欧元区11月Markit制造业PMI.
0928 - 英国11月CIPS制造业PMI.
1000 - 瑞典央行副总裁Barbro Wickman-Parak讲话.
1030 - 英国央行金融稳定报告.
1130 - 欧洲央行执委普雷特讲话.
1330 - 美国一周初请失业金人数.
1400 - 亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表演讲.
1405 - 圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德接受彭博社采访.
1445 - 美国财政部资深顾问Raj Date讲话.
1500 - 美国11月供应管理协会(ISM)制造业指数.
1500 - 美国10月建筑支出.
1500 - 美国财政部副部长David Cohen出席国会听证会.
1500 - 美国住房和城市发展部长杜诺文出席国会听证会.
1700 - 欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼讲话.
1800 - 欧洲央行管理委员会成员暨西班牙央行总裁奥多涅斯在马德里发表讲话.
1900 - 美国众议院金融服务委员会就联邦住房金融局对房利美和房贷美的监管举行听证会.
2110 - 美国财政部长盖特纳举行新闻发布会.
2130 - 美联储公布一周资产负债表.
-- - 美国11月国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售.
-- - 美国国11月内汽车总销量年率.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 吴云凌
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。