〔货币市场〕主要央行联手缓解美元融资压力,但市场焦虑情绪仍不退

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约11月30日电---全球货币市场弥漫的紧张情绪周三缓解,此前主要央行采取行动维持金融系统内的资金流动.不过在欧元区财政危机消除之前,人们的焦虑情绪都将不会降温.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、以及加拿大、英国、日本和瑞士的央行联手下调银行借美元的利率.
各大央行通过互换协议调降美元借款成本後,关键的货币市场融资利率自显示系统内压力巨大的水平下降.衡量风险厌恶情绪的指标亦趋缓.
市场人士称,央行的举措具有实际和象徵性的双重重要意义,但需要更多的货币和财政政策措施,才能应对欧元区的财政和主权债挑战.
美国两年期利率互换USD2YTS=TWEB较美国公债利差收缩至三周最窄水准,显示风险厌恶情绪消减.
从三个月到一年期的欧元/美元交叉货币基差互换均缩窄,亦反映出美元融资条件的放宽.
欧元/美元三个月交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP缩窄30个基点,至负131基点;一年期互换缩窄18个基点,来到90基点,但仍接近2008年10月雷曼兄弟破产後的水准.
就在主要央行联手行动的几个小时之前,中国央行三年来首度下调商业银行存款准备金率,旨在放松信贷束缚并支持经济.
"这是大动作--是放宽举措,"渣打银行分析师王志浩称,"这是一个清晰讯号,显示中国进入宽松模式."(完)
--编译 吴云凌;审校 张若琪
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。