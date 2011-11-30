〔货币市场〕主要央行联手缓解美元融资压力,但市场焦虑情绪仍不退

路透纽约11月30日电---全球货币市场弥漫的紧张情绪周三缓解,此前主要央行采取行动维持金融系统内的资金流动.不过在欧元区财政危机消除之前,人们的焦虑情绪都将不会降温.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)、以及加拿大、英国、日本和瑞士的央行联手下调银行借美元的利率.

各大央行通过互换协议调降美元借款成本後,关键的货币市场融资利率自显示系统内压力巨大的水平下降.衡量风险厌恶情绪的指标亦趋缓.

市场人士称,央行的举措具有实际和象徵性的双重重要意义,但需要更多的货币和财政政策措施,才能应对欧元区的财政和主权债挑战.

美国两年期利率互换USD2YTS=TWEB较美国公债利差收缩至三周最窄水准,显示风险厌恶情绪消减.

从三个月到一年期的欧元/美元交叉货币基差互换均缩窄,亦反映出美元融资条件的放宽.

欧元/美元三个月交叉货币基差互换EURCBS3M=ICAP缩窄30个基点,至负131基点;一年期互换缩窄18个基点,来到90基点,但仍接近2008年10月雷曼兄弟破产後的水准.

就在主要央行联手行动的几个小时之前,中国央行三年来首度下调商业银行存款准备金率,旨在放松信贷束缚并支持经济.

"这是大动作--是放宽举措,"渣打银行分析师王志浩称,"这是一个清晰讯号,显示中国进入宽松模式."(完)

--编译 吴云凌;审校 张若琪

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