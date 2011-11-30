《美国重要政经日程》--12月1日

投行观点：可口可乐目标价从43美元下调至42美元，评级为持有--Jefferies
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(除特别说明外,均为GMT时间)
1300 - 财政部长盖特纳讲话.
1330 - 劳工部公布一周初请失业金人数.
1330 - 农业部公布一周出口销售.
1500 - 商务部公布10月建筑支出.
1500 - 房贷美一周美国抵押贷款利率.
1500 - 证券交易委员会(SEC)主席夏皮洛和商品期货交易委员会(CFTC)主席詹斯勒出席参议院农业委员会听证会.
1500 - 财政部次长David Cohen出席参议院外交委员会听证会.
1530 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存数据.
1600 - 财政部每周例行宣布三个月和六个月期国库券标售.
2100 - 农业部发布一周全球棉花价格.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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