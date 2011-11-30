《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月30日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 66.08 +3.41 +5.44 6777350
搜狐 (SOHU.O) 49.44 +1.39 +2.89 1551355
网易 (NTES.O) 45.09 +2.14 +4.98 576045
百度 (BIDU.O) 130.99 +6.07 +4.86 6112746
亚信科技 ASIA.O 8.74 +0.20 +2.34 794430
侨兴环球电话 XING.O 0.91 +0.00 +0.00 669267
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.92 +0.52 +4.19 5214578
联电 (UMC.N) 2.29 +0.19 +9.05 815966
日月光 (ASX.N) 4.50 -0.01 -0.22 665410
矽品精密 (SPIL.O) 4.59 +0.26 +6.00 3195410
和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.00 +0.24 118978
友达 (AUO.N) 4.82 +0.30 +6.64 395522
中华电信 (CHT.N) 33.43 +0.47 +1.43 147764
台湾国际航电 (GRMN.O) 36.59 +0.99 +2.78 1297551
香港
中国移动 (CHL.N) 49.67 +1.65 +3.44 370376
中国联通 (CHU.N) 21.57 +0.97 +4.71 377517
中国电信 (CHA.N) 61.88 +3.14 +5.35 59254
中芯国际 (SMI.N) 2.56 +0.17 +7.11 101146
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.62 +0.04 +1.12 1621
(完)
--整理 吴云凌
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。