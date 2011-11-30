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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 07:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月30日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 66.08 +3.41 +5.44 6777350

搜狐 (SOHU.O) 49.44 +1.39 +2.89 1551355

网易 (NTES.O) 45.09 +2.14 +4.98 576045

百度 (BIDU.O) 130.99 +6.07 +4.86 6112746

亚信科技 ASIA.O 8.74 +0.20 +2.34 794430

侨兴环球电话 XING.O 0.91 +0.00 +0.00 669267

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.92 +0.52 +4.19 5214578

联电 (UMC.N) 2.29 +0.19 +9.05 815966

日月光 (ASX.N) 4.50 -0.01 -0.22 665410

矽品精密 (SPIL.O) 4.59 +0.26 +6.00 3195410

和信超媒体 (GIGM.O) 0.84 +0.00 +0.24 118978

友达 (AUO.N) 4.82 +0.30 +6.64 395522

中华电信 (CHT.N) 33.43 +0.47 +1.43 147764

台湾国际航电 (GRMN.O) 36.59 +0.99 +2.78 1297551

香港

中国移动 (CHL.N) 49.67 +1.65 +3.44 370376

中国联通 (CHU.N) 21.57 +0.97 +4.71 377517

中国电信 (CHA.N) 61.88 +3.14 +5.35 59254

中芯国际 (SMI.N) 2.56 +0.17 +7.11 101146

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.62 +0.04 +1.12 1621

(完)

--整理 吴云凌

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